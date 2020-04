Mais la situation semble s'améliorer.

Observe-t-on un ralentissement de la progression du Covid-19 dans notre région ? Selon les chiffres publiés ce jeudi 2 avril par l'Institut scientifique de santé publique Sciensano, les onze communes de la région comptabilisent 28 nouveaux cas positifs sur les dernières 24 heures. La veille, ce sont 39 cas supplémentaires qui étaient annoncés.

Au total, la région du Centre compte donc 298 cas testés positifs à ce jour, dont 108 rien qu'à La Louvière (+16). Les autres communes les plus touchées sont Soignies (44), Binche (31) et Manage (25). Mais l'augmentation dans ces trois communes a aussi ralenti sur ces 24 dernières heures : trois nouveaux cas à Binche, un seul à Soignies et aucun à Manage. Les mesures de confinement portent donc plus que probablement leurs fruits mais ces chiffres doivent tout de même être relativisés.

D'abord parce que le recul temporel relatif aux données détaillées par communes n'est pas suffisamment grand pour le moment. Mais aussi en raison de la méthode utilisée pour les tests. Le nombre de cas positifs n'est pas le reflet exact de la situation car, dans la majorité des cas, seuls les patients hospitalisés sont testés. Et ce, même si le nombre de tests réalisés chaque jour est en constante augmentation grâce à l'amélioration des moyens techniques.

Quoiqu'il en soit, il n'est certainement pas l'heure de relâcher les efforts de confinement. La Belgique compte aujourd'hui 584 nouvelles hospitalisations, ce qui porte le total de personnes hospitalisées à 5 376. On déplore aussi le décès de 183 personnes au cours des dernières 24 heures. Le bilan total grimpe donc à 1 011 décès.

