Ces dernières années, les grandes enseignes bancaires ont progressivement fermé leurs agences en Wallonie. Le phénomène s'est même intensifié lors de ces derniers mois. En effet, les habitants de plusieurs communes, comme Écaussinnes, Manage ou encore Braine-le-Comte, ont reçu un courriel leur annonçant la date de fermeture. Une situation qui soulève l'indignation des clients concernés, mais aussi des élus politiques. C'est le cas notamment du député wallon, Michel Di Mattia, de la circonscription Soignies-La Louvière. Ce dernier a interpellé le ministre de l'économie, Willy Borsus, au parlement wallon cet après-midi. " Dans les zones plus rurales, il arrive que désormais on ne retrouve plus ou pas du tout de distributeurs bancaires", constate Michel Di Mattia. " À titre d’exemple, il y a la fermeture de l’agence Belfius d’Ecaussinnes, qui laissera une seule agence sur le territoire de cette commune de 11 00 habitants. Le village de Strépy-Bracquegnies n’en comptera plus du tout."