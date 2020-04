Après le plus faible bilan journalier hier, 60 cas sont recensés ce mercredi.

Chaque jour, le SPF communique le nombre de nouveaux cas recensés de coronavirus par commune. Et force est de constater que le dépistage joue aux montagnes russes dans la région du Centre. Après avoir enregistré son plus haut pic le 10 avril avec 98 nouveaux cas, la région connaissait une baisse progressive, enregistrant même son plus faible bilan journalier mardi avec seulement 9 nouveaux cas. Mais ce mercredi, les chiffres repartent à la hausse alors que 60 nouveaux cas sont signalés.

La Louvière enregistre ainsi 18 nouveaux cas pour un total de 302. On en compte également 11 nouveaux au Roeulx et 10 autres à Binche. Les chiffres pourraient continuer d'augmenter avec les capacités de dépistage. À partir de ce mercredi par exemple, une campagne de dépistage de l'ensemble du personnel est lancée à la résidence Jeanne Mertens à Binche, la plus grande maison de repos publique de Wallonie.

Rappelons que les chiffres officiels du SPF Santé que nous relayons chaque jour ne sont pas le reflet exact de la situation de la propagation du coronavirus en Belgique. Les malades moins touchés ne sont pas testés. Néanmoins, s'agissant du seul état des lieux officiel chiffré, nous estimons important de continuer à relayer cette information, qui doit toutefois être relativisée.