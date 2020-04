La mission est essentielle pour éviter des situations de souffrance à ces chats souvent livrés à eux-mêmes dans la nature.

Après avoir obtenu les dérogations nécessaires pour poursuivre les adoptions malgré la crise de Covid-19, c’est une nouvelle victoire que les refuges et associations agréés viennent d’engranger. Les trappages de chats errants, et donc leur stérilisation, peuvent reprendre après avoir été suspendus. Les professionnels du bien-être animal craignaient une situation absolument dramatique dans les mois à venir et l’avaient fait savoir.

La période de naissance des chatons approche en effet à grand pas. Malheureusement, tous n’auront pas la chance de naître et d’évoluer au sein d’un chaleureux foyer. "Parfois livrés à eux-mêmes, ces chatons vivent une vie de souffrance. Beaucoup mourront dans la nature, d’autres grandiront sans jamais accepter le contact avec l’humain", rappelle la SPA de La Louvière. Au sein de cette dernière, ce sont 130 chats qui ont été trappés en 2019.