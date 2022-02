Cette année encore, les clients ont envahi les fleuristes ce lundi 14 février, fête des amoureux. Cadeau intemporel, les fleurs restent un des présents les plus offerts pour la Saint-Valentin. C’est notamment le cas dans la Région du Centre.

"Les ventes se déroulent très bien ! Nous avons beaucoup de commandes, beaucoup de personnes qui viennent sur place", explique Michaël, le responsable du magasin Fleurs Michaël à Binche. "La Saint-Valentin s’est étalée sur tout le week-end, les gens n’ont pas spécialement attendu aujourd’hui pour commencer à offrir quelque chose à leur conjoint. Depuis vendredi, nous vendons déjà pour la Saint-Valentin".

Même constat du côté de La Louvière où Carine Potestia alterne les commandes en magasin et les réservations établies à l’avance. "Tout se passe bien, comme les autres années ! Nous avons beaucoup de commandes et beaucoup de préparatifs. Nous avons les clients en magasins et les commandes à préparer en plus. Les personnes commandent et comme cela, quand elles viennent, tout est prêt", explique la responsable des Fleurs Carilys situées à La Louvière.

Bien qu'il n'ait pas vraiment eu de commandes pour la Saint-Valentin, le responsable du magasin Nature Fleurs situé à Fayt-lez-Manage fait également face à une demande accrue de la clientèle ce lundi. Le fleuriste répond surtout aux demandes des clients qui se rendent directement dans sa boutique. "Tout va bien. Cela tourne ! Les gens ne commandent pas, cela se fait surtout en dernière minute. Nous travaillons déjà bien maintenant ensuite vers 4 ou 5h de l’après-midi, quand les gens vont rentrer du travail cela va être la folie !".

Incontournable symbole de l'amour, la rose rouge fait toujours son effet cette année mais les habitudes parviennent toutefois à changer. En effet, certains clients choisissent également d'autres compositions florales. Un choix personnel qui se veut novateur ou parfois lié au budget. "La rose reste la référence mais les ventes touchent un peu à tout, nous vendons tout aussi bien un autre bouquet de fleurs. C’est très aléatoire. Parfois, nous pouvons avoir un client qui va acheter une rose rouge ou avoir un client qui va acheter 10 roses. Cela varie en fonction du budget évidemment", explique le responsable des Fleurs Michaël.