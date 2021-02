Les pompiers ne savent plus où donner de la tête et multiplient les sorties, ce mercredi. En cause, les fortes intempéries qui frappent le pays, provoquant au passage des dégâts. Plusieurs inondations sont malheureusement à déplorer dans la région du Centre, du côté de Binche et d’Estinnes plus précisément.

"Nous avons déjà plus d’une dizaine de demandes d’interventions comptabilisées et ce n’est probablement que le début", nous précise un pompier du poste de secours de Binche. En cause, des champs labourés dans le mauvais sens et des eaux qui ruissellent donc vers les routes. Même constat du côté d’Estinnes, où les services communaux sont aussi à pied d’œuvre.

À La Louvière, les pompiers n’ont à ce stade enregistrer « que » deux pompages de cave. À Braine-le-Comte et Soignies, la situation est également très calme pour l’instant. Mais personne ne s’estime sauvé puisque les pluies ne devraient pas cesser cette après-midi et que de nouvelles interventions pourraient être sollicitées.

Pour rappel, en cas d’inondation ne nécessitant pas pour autant d’intervention urgente et de vie menacée, le numéro à composer est le 1722.