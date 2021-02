Toujours placé en code rouge, l’enseignement doit s’adapter et faire preuve de créativité pour assurer la continuité de ses missions. Y compris lorsqu’il s’agit de présenter l’établissement aux étudiants et à leurs parents. Crise sanitaire oblige, aucune visite des lieux ni portes-ouvertes ne peuvent être organisées. L’heure est donc plutôt à la débrouille.

À l’athénée provincial de La Louvière, la technologie a été utilisée à bon escient : parents et enfants peuvent en effet profiter d’une visite guidée virtuelle et ainsi découvrir l’implantation située boulevard du Tivoli. "Les retours sont globalement positifs jusqu’ici", souligne Robert Boon, préfet. "La présentation est utile aux futurs étudiants mais aussi aux parents dont les enfants ont été inscrits en septembre dernier et qui n’ont pas encore pu découvrir l’établissement."

En effet, l’an dernier déjà, ceux-ci avaient dû arrêter un choix sans même avoir pu visiter les lieux. "Le contexte est très particulier. L’initiative a été proposée par une enseignante, qui a été épaulée dans sa démarche par notre conseiller en soutien et accompagnement. Nous espérons évidemment pouvoir rouvrir l’école et procéder à une visite plus traditionnelle prochainement." En attendant, les pré-inscriptions se poursuivent.

"Les chiffres restent stables en comparaison avec les années précédentes, nous ne sommes pas inquiets. Le carnet de rendez-vous se remplit bien et nous ne sommes qu’en février, avant les vacances de carnaval." Visiblement, parents et élèves ne sont donc pas freinés par ce manque de possibilités. Il faut écrire que la visite virtuelle de l’athénée permet de découvrir les lieux de convivialité comme la cour de récréation mais aussi les salles de classe, le réfectoire, la salle de sport, les locaux techniques ou administratifs.

L'athénée Provincial n'est bien sûr pas le seul établissement à proposer pareille alternative. Du côté de l'Athénée Royal de Binche, on a fait le choix d'une présentation sous forme de vidéos commentées présentant aussi bien les valeurs et objectifs de l'école que le contenu des cours de mathématique, de français, de géographie ou de sciences. En complément de ces "fenêtres ouvertes", l'équipe de direction organisera ces jeudi et vendredi (de 17h30 à 18h30) deux rencontres en visioconférence (inscriptions via info@arbinche.be ou via le 064/311 600).