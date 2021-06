Les Beatles, U2, Queen, Téléphone, Jean-Jacques Goldman ou encore Daft Punk réunis sur scène pour un seul et même concert? Par le talent de Mister Cover, c'est possible. Depuis 2002, le plus célèbre groupe de reprises de la région, voire de Belgique, enflamme les scènes. La recette est connue: une programmation pour tous les goûts et tous les âges, des prestations de qualité, une énergie débordante et un généreux sens de la fête… Mister Cover est devenu incontournable.

Pour célébrer son vingtième anniversaire, le groupe va reprendre le chemin de Forest National. Le rendez-vous est déjà fixé au 19 novembre 2022. Ce n'est pas la première fois que Mister Cover investit la mythique salle de concert. En 2016 et en 2019, Nicolas Dieu et son band avaient déjà rempli Forest National. Une prouesse pour un groupe de reprises. Mais Mister Cover, c'est bien plus que ça. Ceux qui y étaient confirmeront.

Jamais deux sans trois donc. En novembre 2022, retour à Forest National. La date nous projette dans plus d'un an et demi. Et tout le monde espère que d'ici là, les fans du groupe pourront communier dans la joie et la bonne humeur, sans retenue et sans masque!