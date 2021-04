La nouvelle a fait grand bruit depuis ce mardi. L’épée de Damoclès n’est plus seulement au-dessus de la tête de 14 entités, mais bien 73 communes pourraient être concernées par des tracés alternatifs de la Boucle du Hainaut. Depuis l’annonce d’ Elia , une ASBL avait vu le jour dans la région, puisque le tracé du projet concernait essentiellement le Hainaut. Le groupe Revolht se bat depuis contre l’avancée du projet , et de sa taille "".

Un projet sous haute tension, qui devrait électriser d’autres communes maintenant. Selon l’ASBL, le gestionnaire du réseau d’ électricité a retenu pas moins de 855 tracés alternatifs, et donc potentiellement le tracé final. Dans la Région du Centre, ce sont Binche, Chapelle-lez-Herlaimont, Erquelinnes, Estinnes, La Louvière, Manage, Morlanwelz et Le Roeulx qui viennent s’ajouter à la liste. Elles sont maintenant au nombre de douze. Alors que du côté de Mons-Borinage, onze communes ont été désignées : Boussu, Colfontaine, Dour, Frameries, Hastière, Jurbise, Mons, Quaregnon, Quévy, Quiévrain et Saint-Ghislain.

Pour l’ASBL Revolht, l’ensemble des autorités communales et des citoyens concernés doivent s’unir contre le projet. "On n’a jamais voulu refiler la patate chaude à d’ autres communes ni à d’ autres citoyens", explique Marie Reman, responsable de la communication. "Oui, il faut trouver une solution pour pallier la perte d’électricité avec la fermeture des centrales, mais pas à n’importe quel prix. Et certainement pas, en sacrifiant notre santé."

Tout est désormais dans les mains du Ministre Borsus. "Si ce dernier donne le feu vert pour la poursuite de la procédure, il devra alors choisir quelles alternatives parmi les 885, il demandera d’analyser dans le cadre des études d’incidence. Mais que diront, par exemple, les Tournaisiens, les Montois ou encore les Louvièrois , les Thudiniens si le tracé venait à, finalement, traverser leur territoire, leur village, leur jardin …" C’est pourquoi l’ASBL a souhaité adresser un courriel à l’ensemble des nouveaux bourgmestres concernés. Et il y a déjà des réactions au lendemain de l’annonce.