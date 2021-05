C’est un métier en pleine expansion en Belgique. La doula, c’est un(e) accompagnant(e) qui aide les femmes enceintes, et la famille, pendant la grossesse, mais aussi, après l’accouchement. Un concept proche de la sage-femme, sans le côté médical. "Une doula n’est pas autorisée à procéder seule à un accouchement", explique Virginie Portier, doula et à la tête du centre périnatal du Roeulx. "Ce n’est donc pas une sage-femme. Nous avons, en réalité, plus de temps que le personnel médical pour établir un réel lien avec les parents. La doula, c’est celle qui répond aux questions des parents."