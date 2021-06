Ce vendredi, le premier coup d’envoi de l’Euro 2020 sera donné à 21h à Rome pour un Turquie-Italie. Nos Diables Rouges entameront, eux, leur début de coupe d’Europe à Saint-Pétersbourg contre la Russie ce samedi. Au vu du contexte sanitaire, la majorité des communes a préféré encourager la diffusion des matchs dans les cafés et restaurants, comme à Binche et La Louvière. Mais d’autres ont tout de même fait le pari audacieux de retransmettre les rencontres des Belges sur écran géant.

À la Cité de Saint-Vincent, la JS Soignies a obtenu l’autorisation de diffuser les matchs de l’Euro 2020 sur son grand écran. Avec un maximum de 200 personnes, enfants de moins de 12 ans non compris, le club dispose d’une grande salle intérieure. Le service s’y fera à table, que ce soit pour les boissons et la petite restauration. La réservation est obligatoire, via le site de la JS Soignies. Pour l’instant, la diffusion des trois matchs de phase de groupe est programmée et d’autres dates pourraient être ajoutées, et on l’espère, si les Belges enchaînent les victoires.

Dans la commune voisine de Braine-le-Comte, c’est évidemment le retour du Hazard Village adapté au protocole. Au parc du Champ de la Lune, 400 personnes auront l’occasion de supporter les Diables Rouges ce samedi. Un système de billetterie a été mis en place depuis ce jeudi pour permettre de limiter le nombre de personnes. Quatre zones ont été définies au sein de l’espace, pour éviter un nombre important de contacts. Tous arriveront à des heures données, selon leur zone. Des tickets sont toujours disponibles sur le site de la commune.

Cette fois, à Chapelle-lez-Herlaimont, le Royal Chapelle Tennis Club organise un petit village pour l’Euro 2020. Friterie et magasins seront installés aux abords de l’espace de l’écran géant. Également limité à 400 personnes, l’accès est autorisé, lors des matchs des Diables Rouges, uniquement aux personnes disposant d’un abonnement de 10 euros. Le club a évidemment obtenu les autorisations nécessaires afin de réaliser l’évènement.

Tout comme La Brasserie du Lac, à Godarville, où un écran de 8 mètres carrés est installé sur la terrasse de l’établissement. Tout au long de la compétition, les rencontres des Diables seront retransmises, mais aussi d’autres matchs comme celui d’ouverture ce soir. Des tables sont d’ailleurs toujours disponibles si vous souhaitez réserver. Les places sont limitées, afin de respecter les règles sanitaires.