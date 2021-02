La crise sanitaire semble s’installer durablement dans nos vies, contraignant le secteur culturel à s’adapter, encore et encore, pour survivre. À défaut de pouvoir retrouver son public sur scène, la compagnie Happy Brothers a décidé d’aller directement à sa rencontre, dans les écoles. Tout a commencé dans la commune du Roeulx, à l’initiative du centre culturel. Mais le projet pourrait bien se développer et s’étendre à d’autres communes.

“Le centre culturel nous a contactés via Central, avec qui nous travaillons main dans la main”, explique Antoine Pedros. “Puisque les théâtres sont fermés et que le public ne peut pas nous y rejoindre, l’idée c’était d’inverser la tendance en allant directement vers lui. Nous avons toujours eu à cœur de mettre en avant la pédagogie, de montrer que le théâtre n’était pas réservé à l’élite et que la culture n’était pas forcément une activité cérébrale, loin du divertissement.”