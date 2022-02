Chaque premier dimanche du mois, plusieurs musées du Centre sont gratuits pour les visiteurs. L’occasion, notamment, de jeter un œil sur les collections et les expositions en cours ou à venir. De quoi soutenir la culture et nos musées locaux.

Le Daily-Bul & Co

Etabli dans une maison de maitre, le centre Daily-Bul & Co a pris ses quartiers dans le centre de La Louvière depuis 2009. Fondée en 1957 par André Balthazar et Pol Bury le "Bul" est une pensée, une maison d’édition et une revue. Son activité éditoriale prend place sur un fond de Surréalisme belge et du mouvement CoBrA porté par les artistes avant-gardistes européens. Revue dans laquelle furent conviés également et notamment : Pierre Alechinsky, Achille Chavée, Jean-Michel Folon ou encore Théodore Koening.

Centre d’archives, le Daily-Bul & Co possède de multiples documents de la revue éponyme.

Le Daily-Bul &Co propose sa nouvelle exposition temporaire qui se tient dès aujourd’hui et jusqu’au 17 avril 2022 prochain. L’exposition "Cactus inébranlable s’expose" présente les œuvres qui ont habillé les couvertures des livres édités par Cactus inébranlable, l’éditeur belge. Sont à découvrir : les collages d’André Stas, les dessins de Serge Poliart, les travaux de Capitaine Lonchamps, ou encore d’Emelyne Duval, Joëlle Pontsell et bien d’autres, regroupés en trois thèmes que sont l’humour noir, la sensualité et la poésie.

Kéramis

Erigé sur le site de l’ancienne faïencerie Boch, Kéramis est un espace d’art et de création dédié à la céramique. Ce bâtiment contemporain englobe un ancien édifice classé dans lequel se trouvent trois fours-bouteilles géants, les derniers du genre en Belgique.

Le musée Kéramis est connu pour sa collection permanente de 10.000 objets en faïence et céramique, composée par les collections de la Province de Hainaut, de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la SRIW – Société régionale d’Investissement de Wallonie – ou encore de collectionneurs privés.

Depuis le 15 janvier et jusqu’au 28 août prochain, le musée expose les "Trésors cachés du musée des beaux-arts et de la céramique de Verviers". Fermé suite aux inondations de juillet 2021, le musée verviétois a pu exposer ses précieuses collections au centre de La Louvière. La collection est un panorama de la peinture européenne du XVe au XXe siècle et une des plus remarquables collections de céramiques de Belgique constituées de porcelaines chinoises, de faïences de Delft ou encore de productions allemandes et autrichiennes.

Trois autres exposition sont également en cours, toutes trois jusqu’au 13 mars 2022.

L’artiste et céramiste française Alice Lothon expose ses créations influencées par le surréalisme et le tarot, jeu de cartes aux propriétés divinatoires. Dans un autre registre se tient également l’exposition "Parcours dans les collections. Raconte-moi Boch" qui retrace deux siècles d’histoire de la manufacture louviéroise à travers des céramiques et des archives inédites. Enfin, l'installation-jeu "A quoi ça tient ?" de l'artiste française Camille Nicolle est à découvrir dans la petite nef du musée. Composée d'éléments moulés, modelés et imprimés, l'œuvre est manipulable.

Le MILL

Aménagé dans l’ancien Palais de Justice de La Louvière, sur la Place communale, le Mill ou "Musée Ianchelevici" est un centre d’art dédié à la sculpture et aux pratiques d’art actuel. Le musée fait la part belle au sculpteur et dessinateur roumain Idel Ianchelevici auteur des "Résistant face au Fort de Breendonk", "L’Appel à La Louvière" ou "Le Plongeur". Le MILL met également en valeur les collections artistiques de la ville de La Louvière par le biais d’expositions temporaires liées à l’histoire culturelle régionale. Deux expositions temporaires arrivent bientôt.

Du 11 février prochain au 26 mars, l’exposition "Zoonose" mettra en scène les photographies de Cédric Gerbehaye et Caroline Larmache. Prises dans les couloirs de l’hôpital de Tivoli, ces clichés sont une plongée au cœur de la pandémie.

Du 30 avril au 4 septembre, se tiendra ensuite l’exposition de l’artiste hainuyer Daniel Pelletti. Peintre et dessinateur dont l’art est influencé par le Pop art. L’artiste reflète dans son art la complexité de la condition humaine, de ses travers, de ses combats et de sa beauté.