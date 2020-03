Les festivités carnavalesques sont fortement touchées.

De manière globale, il a été décidé de reporter à une date ultérieure, voire d'annuler, toutes les manifestations folkloriques, sportives, culturelles ainsi que les activités scolaires. Il est aussi conseillé ) la population d’annuler ou reporter les fêtes privées ou familiales conformément aux dispositions fédérales et quel que soit le nombre de convives. Notons que la situation sera revue quotidiennement en fonction des informations reçues.

Braine-le-Comte

Tous les événements sont annulés jusqu’au 19 avril inclus et notamment au niveau du Centre culturel, RCA Braine Ô Sports (pas de stages à Pâques), la Maison des Jeunes, etc.

Binche

Annulation de toutes les manifestations et ce, peu importe le nombre de participants, jusqu'au dimanche 19 avril inclus. Cela concerne donc notamment le carnaval d'Epinois (15-17 mars), les carnavals de Bray et Ressaix (29-31 mars) ainsi que celui de Péronnes-Village (12-14 avril) et de Péronnes-Charbonnages (12-13 avril). Celui de Waudrez (19-21 avril) est quant à lui en suspend.

Les salles communales, les salles et terrains de sport, la piscine, la bibliothèque communale, le Théâtre sont fermés jusqu'au 19 avril également.

Chapelle-lez-Herlaimont

Jusqu'au 30 avril, toutes les organisations et événements sont annulés. Avec notamment le Laetare (22-24 mars), le carnaval de Piéton (5-6 avril) et les soumonces. Le carnaval de Godarville (3-5 mai) reste donc pour le moment maintenu. Fermeture également des salles communales, salles et terrains de sport, de la piscine communale, la bibliothèque, la maison des jeunes, la chasse aux œufs ou la journée des familles.

Ecaussinnes

Toutes les activités organisées par la commune d'Ecaussinnes jusqu'au 31 mars 2020, sont annulées. L'utilisation du Hall polyvalent et des infrastructures du RFC Ecaussinnes et de l'AS Marchoise sont interdites jusqu’au 31 mars 2020. Mais le carnaval d'Ecaussinnes (17-21 avril) n'est pas à l'abri d'une annulation.

Estinnes

Les festivités carnavalesques prévues ce week-end à Estinnes-au-Mont sont annulées. Idem pour les évènements folkloriques, culturels ou récréatifs sur le territoire de la commune et ce jusqu’au 20 avril.

La Louvière

En plus des salles de spectacle et centre sportifs, la programmation carnavalesque de l’ensemble du territoire louviérois (soumonces et carnavals) est reportée. Avec évidemment, la Laetare (22-24 mars) mais aussi les carnavals de Strépy-Bracquegnies (15-17 mars), de Houndeng (22-24 mars), de Maurage (5-7 avril) et de Saint-Vaast (12-14 avril). Notons qu'une motion sera déposée au Conseil communal du 17 mars prochain requérant la mise en place de mesures compensatoires.

Le Roeulx

Jusqu'au 3 avril, les activités du Centre sportif des Ascenseurs, du Centre culturel du Roeulx et de l’Espace Public Numérique du Roeulx sont suspendues. Le carnaval de Gottignies (4-5 avril) sera très probablement annulé tout comme les soumonces dans les autres villages. La Bibliothèque de la Ville du Roeulx reste en revanche ouverte, excepté le samedi. Tout comme on espère pouvoir maintenir le carnaval de Mignault (25-27 avril), celui de Thieu (17-19 mai) et évidemment celui du Roeulx (27-30 juin).

Manage

Comme à La Louvière et Chapelle-lez-Herlaimont, les Manageois vivront probablement une année sans carnaval. Celui de La Hestre (15-17 mars), Fayt-lez-Manage (5-6 avril), Manage (12-14 avril). On espère toutefois pouvoir conserver la fête de la Saint-Jean de Bellecourt (19-22 juin) et le Caudia de Bois d'Haine (26-30 juin).

Morlanwelz

Annulation de la soumonce générale, de la sortie des Vîs grands Pés et du Carnaval de Carnières. Les salles communales, les salles et terrains de sport, la bibliothèque communale, le Centre culturel « Le Sablon » sont fermés jusqu'au dimanche 19 avril inclus.

Seneffe

Tous les événements sont annulés jusqu'au mois d'avril. Y compris la grande récolte de vivres non périssables de l'asbl Arc-en-Ciel (14 et 15 mars) et les journées wallonnes de l'eau (24-29 mars).

Soignies

Fermetures de la piscine, la ludothèque, le hall omnisports ainsi que toutes les salles et infrastructures sportives de la ville ou subsidiées par elle. De même, les stages sportifs de Pâques n'auront pas lieu cette année.