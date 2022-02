Cette année encore, l'opération "Marmaille&Co" revient dans nos musées ! 15 musées hainuyers participent à l'expérience 2022 dont 6 sont situés dans la Région du Centre. Une opération qui vise à attirer de nouveaux publics et surtout de donner envie aux plus jeunes de se rendre dans les musées.

Dans le cadre de l'expérience "Marmaille&Co", les musées participants proposent de découvrir leurs collections de manière différente : les enfants sont invités à découvrir les musées en famille ou au cours de visites nocturnes. C'est le cas à La Louvière, où le Centre de la Gravure et de l'Image imprimée propose aux enfant d'explorer l'atelier du musée pour y découvrir de drôles de créatures. Le 2 mars prochain, les enfants pourront donner vie à ces créatures grâce à la gravure sur linoléum. Le musée organisera également des visites nocturnes en décembre lors desquelles les enfants pourront découvrir l'exposition munis de lampe torche. Un atelier de lampes magiques et du chocolat chaud sont prévus au programme.

Le musée Kéramis propose également aux familles de venir découvrir la constellation Grande Ourse de l'artiste Alice Lothon. Après une visite de l'exposition, les familles pourront se rendre au Centre Daily-Bul&Co pour suivre un atelier de collages surréalistes le 6 mars prochain.

Le musée louviérois Ianchelevici (le MILL), propose, lui, deux activités. D'une part, le 12 juin, le 21 juillet et 27 septembre prochains, le musée revient sur la personnalité et l'artiste belge Pol Bury. Créateur de plusieurs fontaines réparties dans La Louvière, Pol Bury aurait eu 100 ans. L'occasion pour la Ville de proposer aux familles un atelier dédié à la coulée du métal après avoir observé les œuvres du sculpteur. D'autre part, le Musée Ianchelevici propose aux familles, dans le cadre de l'exposition "Peinture à Vif", de découvrir l'art et l'univers du peintre et dessinateur louvièrois Daniel Pelleti. Ces visites seront organisées le 15 mai et le 2 juillet 2022.

Situé à Houdeng, le musée du Bois-du-Luc, dédié à la mine, propose également des activités en famille. Le temps d'une journée, le site devient une cour de jeux pour toute la famille. Au programme : coal-anta ; des bricolages nature et des surprises. Une nocturne du musée sera également organisée le 14 mai 2022. Les visiteurs pourront plonger dans l'univers du charbonnage au fil d'un parcours en contes et en musique.

A Morlanwelz, le Musée Royal de Mariemont propose 4 activités à faire en famille. La première consiste à se plonger au cœur de l'Empire Romain à la découverte du mythe de Mithra, de son culte. Petits et grands enfants pourront, au fil de textes et d'images, tenter de décrypter l'un des plus grand mythes antiques. Les familles pourront ensuite se retrouver autour d'un atelier où ils s'approprieront l'exposition et pourront repartir avec une création originale. La deuxième activité familiale est une visite guidée organisée dans le cadre de l'exposition "La Chine au féminin". L'exposition dédiée à la Chine moderne sera suivie d'un atelier plastique. La troisième activité familiale est, elle, organisée en collaboration avec le studio R'Yoga. Le musée propose ici une manière encore plus originale de profiter de ses collections : en faisant une séance de yoga dans les salles du musée. Enfin, lors de l'atelier "Fresques Kesako ?", les familles pourront découvrir les nouvelles fresques du musée et en apprendre plus sur les techniques employées.

Dans le cadre des nuits européennes, le musée de Mariemont proposera également de découvrir ses collections à un horaire décalé soit de 18 à 23h, le 14 mai 2022.

Le Musée du Carnaval et du Masque de Binche participait également à cette édition 2022. A l'occasion du Lundi gras, le musée accueillait les enfants lors d'une visite ludique organisée le 8 février dernier.

L'ensemble des détails organisationnels est à consulter ici : http://museozoom.be/marmaille-co/.