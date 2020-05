Un cas a été recensé à Braine-le-Comte et l'autre à Manage.

Jour après jour, les chiffres de la propagation du Covid-19 se stabilisent et tendent même à se rapprocher de zéro dans la région du Centre. Selon le bilan quotidien publié ce jeudi 21 mai, 2 nouveaux cas ont été détectés au sein des onze communes de la région : le premier à Braine-le-Comte et le second à Manage. Hier déjà, le chiffre était aussi descendu à 2 nouveaux cas (un à Binche et l'autre à Chapelle-lez-Herlaimont).

Depuis le 10 mai, les bilans journaliers communiqués par le SPF n'ont plus franchi le seuil des 10 nouveaux cas dans la région. Alors que les capacités de dépistage ont augmenté avec notamment des centres de dépistage installés à Soignies, La Louvière et Binche, ces chiffres donnent une meilleure image de l'évolution de la pandémie chez nous. Les prochains jours seront décisifs pour mesurer l'impact des mesures de déconfinement sur cette évolution.