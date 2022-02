Ils ronronnent tout autant que les autres et ont l’avantage d’être bien moins agités et nerveux qu’un chaton. Et pourtant, les chats adultes et âgés n’attirent pas forcément le regard des candidats à l’adoption. De manière générale, ils restent donc plus longtemps au sein des refuges et familles d’accueil avant de, peut-être, rejoindre un panier douillet au creux duquel finir leurs jours. Un constat qui émeut les bénévoles de l’association Paco Cat’s & Co.

Active dans la région du centre, cette dernière recherche activement des familles d’accueil pour placer les chats seniors. "Le manque de volontaires est criant, nous n’avons d’ailleurs aucune proposition pour l’instant", regrette Maud Francus, bénévole. "Pour répondre à nos besoins, nous aurions besoin d’une dizaine de familles. Notre association accueille tous les chats, sans distinction aucune par rapport à leur âge ou leur état de santé. Il y a donc du monde !"

La situation n’étonne cependant pas l’équipe. "Ce sont des chats qui passent beaucoup de temps à dormir et qui ne permettent donc généralement que peu d’interactions. Ils nécessitent des soins vétérinaires, parfois lourds, ils sentent parfois mauvais, sont parfois porteurs du sida du chat… Ce sont des contraintes jugées trop lourdes par bon nombre de citoyens. Et pourtant, ils ont encore tellement à donner !"

Ceux qui ont accepté de vivre cette aventure ne le regrettent généralement pas. "Nous avons placé un chat de 15 ans au sein d’une famille d’accueil et la métamorphose est flagrante. Depuis qu’il est seul, en appartement, il revit, ce n’est plus du tout le même animal. Il a retrouvé de l’énergie et se montre extrêmement affectueux et reconnaissant. On sait que ce sont des animaux qui n’ont plus de longues années de vie devant eux. Mais ils le rendent bien, cela en vaut donc la peine !"

Et que les candidats se rassurent : la totalité des frais est prise en charge par l’association, qu’il s’agisse de la nourriture – parfois adaptée à un état de santé ou une maladie –, des soins vétérinaires ou des médicaments. "Tout ce que l’on demande, c’est la possibilité de leur offrir un maximum d’amour afin qu’ils finissent leur vie bien entourés, dans un foyer chaleureux." Pour l’association, il s’agirait par ailleurs d’une aide bienvenue en cette période de crise.

"Les gens se sont moins tournés vers l’adoption, peut-être faute de moyens ou parce qu’ils ont adopté pendant les confinements avant de finalement se rendre compte qu’un animal représentait quelques contraintes. Nous avons heureusement pu faire adopter quelques adultes mais ça a été plutôt calme. Certains de nos chats sont en famille d’accueil depuis un an et demi. C’est vraiment long, pour eux comme pour les familles qui s’y attachent et qui souffrent plus de leur départ."

Les dons financiers se sont aussi faits plus rares. "Et on n’a pas vu la couleur du subside promis par la Région wallonne." Faute d’événements et d’aide financière, les réserves s’amenuisent. Et la période des naissances se prépare doucement. Les prochains mois seront donc chargés et coûteux pour l’association.