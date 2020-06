Interrogé par Devin, Henry indique que la décision d'engager un nouveau directeur est actée.

"Le Port autonome du Centre et de l’Ouest ne restera plus longtemps sans capitaine", se réjouit le député-bourgmestre de Binche et président de la CUC, Laurent Devin.

Il a en effet interrogé le ministre wallon des Infrastructures. Et Philippe Henry a indiqué que la décision d’engager un nouveau directeur avait été actée dans le cadre de la "task force" mise sur pied pour le PACO.

À cet effet, conformément au Code de la fonction publique et au décret du 1er avril portant création du PACO, une fiche descriptive de la fonction sera publiée pour le 15 juin, à l’ensemble des agents du SPW et du secteur privé. Les candidats au poste auront un mois, jusqu’au 15 juillet, pour y répondre. Les interviews des personnes sélectionnées se dérouleront au début du mois de septembre. La désignation de la personne proposée par le Conseil d’administration, qui fera l’objet d’un contrat de travail de six ans renouvelable, devra être entérinée par le Gouvernement wallon.

"Cette excellente nouvelle va permettre au Port autonome du Centre et de l’Ouest, véritable poumon économique de la région du Centre, de retrouver des eaux plus calmes, pour affronter les défis qui l’attendent au sortir de la crise du Covid-19", conclut Laurent Devin.