Le réseau points-nœuds dans le cœur du Hainaut est en plein développement. Après une extension du réseau de 200 kilomètres, la maison du tourisme du Pays du Centre, Centrissisme souhaite mettre en place de nouveaux itinéraires artistiques et ludiques pour les plus petits comme les plus âgés.

L’un des parcours à découvrir est pour le moins original. Les amoureux des deux roues pourront partir à la découverte d’un parcours de sculptures créées par le célèbre artiste espagnol, Isaac Cordal. Les statues, d’une quinzaine de centimètres, ont été placées à différents endroits sur les communes de La Louvière, d’Écaussinnes, de Seneffe et de Binche.

À la fois un parcours à vélo et un jeu de piste, il est proposé aux visiteurs de trouver la localisation des 40 sculptures permanentes du parcours. L’artiste a d’ailleurs été aperçu à Écaussinnes vendredi dernier, occupé à installer dix de ses créations sur la commune. "Les cyclistes du jour peuvent, par exemple, se rendre au château de Seneffe où une zone de recherche s’y trouve", explique Laurent Cannizzaro, directeur de Centrissime. "Certaines statuettes sont plus faciles à trouver que d’autres. L’une d’entre elles est cachée dans une cabane à oiseaux dans un arbre en hauteur."

D’autres parcours artistiques sont également en préparation dans d’autres parties du réseau à points-nœuds du côté de la région Mons-Borinage, mais aussi de celle du Centre. D’ici une quinzaine de jours, une fresque sera peinte par des bénévoles étrangers le long d’un pont du Canal du Centre à Besonrieux.

Au total, 22 nouveaux itinéraires avec des thématiques différentes devraient voir le jour dans les prochaines semaines. Gastronomie, musées, patrimoine, certains sont déjà accessibles sur le site internet, mais également sur l’application Vhello. Voilà une occasion supplémentaire d'enfourcher son vélo et de visiter la région du Centre.