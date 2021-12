Binche et Soignies sont les communes qui toucheront le plus.

La lutte contre les inondations est devenue une préoccupation majeure en Wallonie, qui s'exprime d'autant plus que la région a été touchée par une catastrophe d'une ampleur inédite en juillet dernier.

Si la région du Centre a été relativement épargnée en comparaison à l'est de la Belgique, certaines communes se révèlent particulièrement vulnérables et ont connu des crues répétées ces derniers mois. Comme l'ensemble des communes wallonnes, elles sont donc heureuses d'apprendre que le gouvernement wallon a mobilisé 21,2 millions € pour qu'elles puissent mettre en place ou renforcer des actions concrètes pour protéger les citoyens des risques liés aux inondations.

De cette somme, nos communes héritent très exactement de 1 084 528 €. "Chaque commune va pouvoir sélectionner, parmi un panel de mesures concrètes ayant démontré leur efficacité, des projets concrets pour réduire les risques d’inondation", indique le gouvernement wallon. "Le SPW accompagnera les communes et, pour celles qui n’ont pas encore d’actions inscrites dans les PGRI, orientera la sélection des projets les plus pertinents à mettre en œuvre en fonction de leur réalité propre."

Le gouvernement wallon parle d'un soutien "à quatre étages", à des mesures qui ont trait à la prévention, la protection, la préparation, la réparation et l’analyse post-crise. "A titre d’exemples, il pourrait s’agir de privilégier la création de parkings filtrants lors de l’installation de zonings, créer des zones d’immersion temporaire, etc."

Des montants très variables

Concernant le montant auquel chaque commune aura droit, il est très variable, allant dans le Centre de 28 201 € pour une commune comme Chapelle à 190 515 € pour Binche. Cette répartition est le fait de trois niveaux de critères, comme l'explique la ministre de l'Environnement Céline Tellier.

"Il y a un montant de base de 20 000 € pour chaque commune wallonne", car "l'ensemble des commune a un jour ou l'autre été touché par un phénomène d'inondation."

Un montant complémentaire a été octroyé aux communes sinistrées: 75 000 € pour les communes de catégorie 1 et de 35 000 € pour les communes de catégorie 2. Un troisième montant complémentaire "individualisé sur base de la vulnérabilité du territoire communal" s'est rajouté. Celui-ci dépend du nombre d'habitants et de bâtiments en zone inondable, de la longueur des axes de ruissellement et de l'implication des communes dans les PGRI 2022-2027 (Plans de Gestion des Risques d’Inondation). Cela permet de récompenser "les communes qui avaient pris le taureau par les cornes."

Dans certaines d'entre elles, on sait déjà comment sera dépensé l'argent, comme à Écaussinnes, qui va renforcer les aménagements pour protéger les endroits les plus à risque de la commune grâce à la pose de fascines, à la création de fossés à redent, de zones tampons enherbées...). Á Soignies par contre, on attend les conclusions d'une études hydrologique en cours dans les villages de Thieusies et Neufvilles avant de déterminer quels investissements seront les plus efficaces. Mais on se réjouit déjà de ce coup de pouce bienvenu…

Les montants alloués à chaque communes sont les suivants: Binche 190 515 €, Braine-le-Comte 101 105 €, Chapelle-lez-Herlaimont 28 201 €, Écaussinnes 49 600 €, Estinnes 114 180 €, La Louvière 167 392 €, Le Roeulx 51 772 €, Manage 32 672 €, Morlanwelz 49 776 €, Seneffe 114 255 €, Soignies 185 060 €.