Dont 11 nouveaux cas dépistés à La Louvière.

Via sa plateforme de statistiques en ligne, l'Institut scientifique de santé publique Sciensano actualise désormais chaque jour - et commune par commune - les compteurs de citoyens testés positifs au Covid-19. Dans l'ensemble de la région du Centre (11 communes), on dénombre par exemple 270 cas selon les chiffres publiés ce mercredi 1er avril. Soit 39 cas de plus que la veille. La région du Centre recense donc 18% des cas positifs sur l'ensemble de la province du Hainaut (1 502).

En termes de répartition par communes, c'est La Louvière qui dénombre le plus de cas à l'heure actuelle (92), soit 11 de plus que les chiffres publiés mardi. Soignies est deuxième avec 43 cas (+5). Suivent ensuite Binche (28, +2), Manage (25, +5), Morlanwelz (20, +6), Braine-le-Comte (15, +4), Estinnes (15, +0) et Le Roeulx (13, +1). Les communes les moins impactées restent Chapelle-lez-Herlaimont (9, +3), Ecaussinnes (5, +0) et Seneffe (5).

Rappelons que les chiffres officiels du SPF Santé que nous relayons chaque jour ne sont pas le reflet exact de la situation de la propagation du coronavirus en Belgique car, dans la majorité des cas, seuls les patients hospitalisés sont testés. Néanmoins, s'agissant du seul état des lieux officiel chiffré, nous estimons important de continuer à relayer cette information, qui doit toutefois être relativisée.

Le détail par communes :

Covid-19 en Région du Centre