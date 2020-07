La Maison du Tourisme du Pays du Centre se donne une nouvelle identité graphique et une nouvelle dynamique de communication. L'appellation "Parc des Canaux et Châteaux" devient "Centrissime".

"Le Parc des Canaux et Châteaux" était, depuis 20 ans, le label de la Maison du Tourisme du Centre. Les instances de l'institution viennent de révéler la nouvelle dynamique de la Maison du Tourisme du Pays du Centre. Le nouveau nom "Centrissime" se décline en une nouvelle identité graphique qui a pour objectif de dynamiser la communication.

Pour ce faire, les instances du tourisme local ont fait appel à des professionnels du développement territorial, la société UpCity, et à l'agence Synthèse, qui a décliné la nouvelle identité graphique. "La volonté des dirigeants de la Maison du Tourisme, dès le début du processus de changement d'identité, était qu'il soit collaboratif, que soient associés à la discussion les 11 communes qui forment le territoire, les sites touristiques, les instances politiques, les citoyens, l'équipe de la Maison du Tourisme", a-t-on expliqué à Centrissime. "La volonté était de donner une nouvelle identité graphique qui sera la base d'une nouvelle dynamique de la communication de la Maison du Tourisme."

Des enquêtes avaient été lancées auprès des citoyens afin de récolter leur opinion sur le territoire touristique et l'image qu'il renvoie. C'est donc un travail collaboratif qui a donné naissance à Centrissime. "Entre canaux et châteaux, entre nature et confiture, entre balades et sérénades, entre canal et carnaval, entre ascenseurs et producteurs, entre abbaye et fantaisies, entre musées et cuvées, entre émois et beffrois... Le Centre, mélange parfait entre surréalisme et authenticité."

