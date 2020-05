De nombreux châteaux sont disséminés entre Seneffe, Soignies et Binche.

Le Parc des canaux et châteaux ne porte pas ce nom pour rien. Le territoire de la région du Centre totalise 264 kilomètres de voies navigables et doit une grande partie de sa renommée à l'ascenseur à bateaux de Strépy-Thieu ou au Plan incliné de Ronquières. Mais ces terres installées entre la région de Mons et celle de Charleroi doivent aussi leur réputation aux nombreux châteaux perchés ça et là.

Certains ont été bâtis au Moyen-âge, d'autres ont vu le jour aux XVIIIe ou XIXe siècles. Certains appartiennent à des propriétaires privés, d'autres sont devenus des attractions touristiques. Mais tous valent le coup d’œil, que ça soit de loin en regardant à travers les imposantes grilles extérieures ou au plus proche en déambulant au milieu des épais murs de pierre lors d'une visite guidée. De quoi donner quelques idées de découvertes aux vacanciers belges confinés.