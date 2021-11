La cité des Tchats fait l'impasse à cause du contexte sanitaire. Ailleurs dans le Centre, on temporise.

Les Chapellois seront privés de marché de Noël une année de plus. Prévu les 17 et 18 décembre, la commune annonçait hier son annulation et son report à décembre 2022. "Même adaptée aux nouvelles exigences (du Codeco), l’organisation de cet événement ne pouvait finalement pas offrir les garanties sanitaires nécessaires, pour la sécurité tant des exposants que du public", a fait savoir le Collège.

"L'annulation était une évidence, estime le bourgmestre Karl De Vos. "On est dans le pays le plus infecté d'Europe, la situation est pire qu'en Autriche, alors que là-bas les autorités ont pris les mesures les plus restrictives. Organiser un marché de Noël, avec des produits de bouche et où les gens enlèveront tout le temps leur masque pour boire et manger, ce n'est juste pas envisageable." Ça l'était d'autant moins qu'à Chapelle, le marché aurait dû se dérouler en salle et sous chapiteau. Selon le bourgmestre, la décision d'annuler serait plutôt bien perçue et comprise des exposants, "dont certains avaient déjà renoncé avant l'officialisation de l'annulation."

Cette décision risque-t-elle d'avoir un effet boule de neige dans les communes avoisinantes? Du côté des organisateurs, on croise les doigts. "En tant qu'organisatrice, j'aimerais maintenir l'évènement, explique Cécile Lucas qui organise un marché de Noël à Écaussinnes les 11 et 12 décembre. Jusqu’à présent, on ne me dit pas que je ne peux pas le faire, donc je le maintiens", d'autant que les artisans inscrits sont en principe tous encore partants et que les mesures telles que le Covid Safe Ticket et le port du masque sont prévues. Et d'attendre des nouvelles des autorités locales pour y voir plus clair.