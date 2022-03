Ce week-end devait normalement avoir lieu la soumonce générale. Malgré l'application du code jaune du baromètre corona depuis ce lundi 7 mars, la commune de Chapelle a décidé de maintenir l'annulation de la soumonce. Néanmoins, comme chaque année, une fête foraine est organisée dans le centre-ville le week-end de la soumonce générale et celui du carnaval. Celle-ci se tiendra principalement sur la place communale et dans les rues avoisinantes.

Suite à l'installation des différents manèges et commerces liée par des barrières Nadar, la circulation se verra impactée tout ce week-end. Ainsi, certaines rues du centre de Chapelle ne seront plus accessibles à la circulation à partir de 14h ce samedi. Dès lors, le périmètre complet de la place communale sera fermé à la circulation ainsi que les rues Robert, de Gouy et Saint Germain. Une partie de la rue de la Colline, située entre la rue de Gouy et la place de l'église, sera également fermée à la circulation.

A noter que malgré une annulation des festivités, la plupart des sociétés carnavalesques seront de sortie. Néanmoins, il n'y aura pas de cortège organisé ni de feu d'artifice.

Le week-end du 27 au 29 mars, par contre, se tiendra à la fois la fête foraine et le carnaval de Laetare 2022.