Cela fait près d'un mois que les combats font rage en Ukraine. Envahis et bombardés par la Russie de Vladimir Poutine, les ukrainiens n'ont pas d'autres choix que de prendre les armes ou de fuir les villes les plus impactées. Environ 3,5 millions de réfugiés ont ainsi quitté l'Ukraine et, parmi ceux-ci, 20.000 personnes ont été accueillies en Belgique.

De son côté la commune de Chapelle et, plus précisément, le CPAS ont souhaité se rendre utile et aborder leur soutien à l'élan national de générosité qui opère depuis plusieurs semaines. Dans ce cadre, le Centre public d'action sociale organise plusieurs récoltes de dons. Celles-ci se feront lors de marchés hebdomadaires du samedi matin. Une récolte sera donc organisée ce samedi 26 mars ainsi que les 2 et 9 avril prochains.

Les personnes qui souhaitent participer à ces collectes peuvent venir y déposer des vêtements (chauds, de préférence) ; du matériel médical tel que des médicaments, des bandages, des pansements et autre matériel de premiers soins. De la nourriture non périssable est également la bienvenue soit des conserves en métal et des produits d'hygiène (savon, déodorant, dentifrice, ...).

Parallèlement à ces diverses récoltes, des dons peuvent également être déposés à la Maison de la Solidarité du lundi au vendredi, de 9h à 15h. Cette dernière est située à la rue du Chêne.