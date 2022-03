Les règles d'aménagement du territoire et de l'urbanisme ainsi que celles liées à l'habitat ou encore aux transports sont autant de facteurs qui influencent la production de gaz à effet de serre. Suite à leur développement, les collectivités locales participent à environ 12% des émissions nationales de gaz à effet de serre. En conséquence, l'implication des communes est déterminante dans la réduction de gaz produits.

Fondée en 2008, la Convention des Maires rassemble les collectivités locales et régionales majoritairement européennes enclines à réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Tout comme une série de villes et communes, la commune de Chapelle a rejoint cette convention et s'est engagée à respecter voir dépasser l'objectif de l'Union Européenne qui est de réduire les émissions de CO2 de 40 % durant la période 2006 à 2030 et de favoriser l'usage des énergies renouvelables.

C'est dans ce contexte que Chapelle a mis en place une série de travaux permettant, à terme, de réduire la production de gaz à effet de serre provenant de ses bâtiments communaux. En 2022, la commune entame, notamment, des travaux d'isolation dans les écoles de l'entité. Ainsi, pour les écoles François Larmache ; de la Résistance et de l'Avenir, le remplacement du revêtement et une augmentation de la couche isolante présente sur les toits seront effectués au cours de l'année. Pour l'école Emilie Duhoux, l'école communale de Piéton, ce sont le revêtement et la couche isolante à la fois du toit et du sol qui seront remplacés. L'ensemble des ces aménagements permettront une économie d'énergie potentielle annuelle de 74.300 kilowattheures (ou kWh).

Dans les projets prévus pour cette année ou qui débuteront au cours de l'année 2022, la commune va, notamment, procéder à l'installation de panneaux photovoltaïques sur les toitures de ses bâtiments communaux. Une sensibilisation à l'énergie verte est également prévue afin d'utilisation davantage de l'électricité issue de sources renouvelables. En collaboration avec l'intercommunale Tibi, l'Administration communale procédera à une sensibilisation à la production de déchets. D'ici 2030, la Ville souhaite ainsi réduire de 20% sa production de déchets en sensibilisant les citoyens au tri sélectif. La rénovation de l'Hôtel de Ville figure aussi à l'agenda de l'année 2022 et, ce, jusqu'en 2026. Au programme : la rénovation de l’enveloppe externe, le remplacement des châssis, l'amélioration de la ventilation ou encore du système de chauffage.