4 lots sont mis en vente. Les offres peuvent se faire jusqu'au 10 juin prochain.

La SNCB, société nationale des chemins de fer, a décidé de se séparer de l'une de ses gares. En effet, c'est la gare de Piéton et une partie du terrain environnant qui sont désormais mis en vente publique. La SNCB espère qu'un nouveau propriétaire puisse conserver et donner une nouvelle vie à ce bâtiment d'une superficie de 1018 mètres carrés établi sur un terrain de 1449 mètres carrés. Le bâtiment qui offre de nombreuses possibilités d'aménagement nécessite néanmoins de faire l'objet d'une rénovation.

"Nous mettons en vente ce bâtiment car il n’est plus utilisé dans le cadre de nos missions de service public", explique Elisa Roux, porte-parole de la SNCB. "L’objectif de la SNCB est de le valoriser afin que d’autres puissent le faire perdurer et lui redonner vie via une nouvelle affectation".