Il y a 4 ans, la ville de Chapelle et la société de logements publics, la Ruche Chapelloise, lançaient le projet "Quartiers en transition" destiné à améliorer le village de Godarville. Le but était alors de revoir l’accessibilité et les performances énergétiques des cités sociales, d’augmenter le nombre de logements publics et d’améliorer le cadre de vie des habitants par la création d’espaces de jeux et de détente. Après avoir créé le parc Simone Veil de 15.000 mètres carrés, créé un parcours Vita et rénové des logements situés à la Cité Jardin, la commune se lance dans la construction de logements publics et dans la rénovation de voiries.

"Nous arrivons dans la deuxième phase de concrétisation du projet", explique Geoffroy Pitot, le président de la Ruche Chapelloise. "Nous allons avoir 6 logements publics à la rue des Martyrs pour lesquels nous avons les permis de construction donc nous aurons une attribution du marché rapidement. La commune rénovera ensuite la rue des Martyrs et elle procédera à l’égouttage. Tout est bien fait pour de pas rénover des routes et ensuite faire passer des camions. Nous faisons donc attention au planning et nous avons eu une concertation avec l’échevin des Travaux. Il y aura également 9 nouveaux logements dans le prolongement de la rue du Canal pour lesquels nous avons également un permis".

Parallèlement à la création de ces nouveaux logements publics, la Ruche Chapelloise débute la rénovation des voiries reliant la Place Albert 1er à la rue des Culots. Une rénovation de la chaussée et l'aménagement des rues du Canal et Louis de Brouckère sont également prévus. La place communale, elle, fera l'objet d'un réaménagement de ses kiosques et de la création d'une zone dépose-minute. Un espace sport et jeux sera également créé dans la Cité Jardin.

"Nous lançons également tout le projet de voiries soit l’aménagement de la rue Louis de brouckère et tout l’espace de jeux à la place des garages qui ont été abattus", explique Geoffroy Pitot. "Nous rénovons donc, d’une part, tous les quartiers de logements sociaux de Godarville et nous réaménageons tous les axes de voirie centrale entre le canal, la cité et la place communale. Avec les aménagements sur la place, le réaménagement des kiosques, il y aura également un réaménagement de la voirie où l’on pourra déposer les enfants un peu comme un "kiss & drive". Nous jouons vraiment sur le cadre de vie, il y aura encore un espace de jeux, un espace multisports et un espace détente aménagés dans la cité haute de Godarville ouverts chaque jour pour de ne pas produire des nuances pour les voisins. Nous faisons donc tout pour améliorer le cadre de vie de la cité et de Godarville".

Pour mener à bien son projet, la Ville a suivi une démarche participative avec la population afin de déterminer les besoins des habitants. Coté finances, la commune et la Ruche Chapelloise peuvent bénéficier d'un subside conséquent de 5 millions d'euros attribué par la Région Wallonne. Geoffroy Pitot espère voir la fin du projet à la fin de l'année 2023 ou au début de l'année 2024, dès que les nouveaux logements prévus seront créés.