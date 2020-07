C'est tout un quartier qui se prépare à renaître.

Le mois dernier a été donné le coup d'envoi de plus de deux années de travaux du côté de la rue Sainte-Catherine, à Chapelle-lez-Herlaimont. Et ce sont pas moins de 66 appartements "quasi zéro énergie" qui verront le jour grâce à un partenariat public-privé porté par la Ruche chapelloise, société de logement public active dans l'entité. Les bâtiments seront construits autour d'une esplanade qui propose une zone de loisirs, une voirie et des emplacements de parking privés.

(...)