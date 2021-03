Les évènements du foklore de la région du centre s’annulent progressivement depuis quelques semaines. C’est notamment le cas du carnaval de Chapelle, élément culturel et touristique incontournable. "La crise sanitaire qui nous frappe, nous privera encore cette année d’une saison carnavalesque pourtant attendue par de nombreux Chapellois", écrit l’administration communale. "Le collège a souhaité mettre à l’honneur le folklore au cours de ce mois de mars en multipliant les actions."

Si vous êtes promenés dans les rues de Chapelle ce mercredi, vous avez probablement aperçu quelques banderoles accrochées aux bâtiments. Et bien, elles seront encore plus nombreuses dans les prochains jours, puisque la commune a pris les devants. Des "bâches" à l’image des sociétés folkloriques décoreront les villages de Chapelle. "Elles suivront le tracé du chemin du cortège", déclare l’échevin, Luigi Chianta. "On ne pouvait pas laisser ça comme ça et faire taire notre folklore. C’est important de montrer que nous sommes fiers de notre carnaval."

Plusieurs endroits seront donc décorés de ces impressionnantes banderoles. La place communale, où le célèbre feu d’artifice y est célébré, affichera des photos de ce moment incontournable du lundi de carnaval. Aussi, des effigies décoreront les rues Robert et de Gouy. Ces mêmes effigies, de Xavier Pourbaix, qui reposent actuellement sur l’hôtel de ville. Les différentes entrées des communes, elles, rappelleront aux Chapellois et ses visiteurs l’attachement de la ville à ses festivités carnavalesques. Le carnaval des villages de Piéton et Godarville sera également mis à l’honneur.

Des actions symboliques qui rappellent l’importance de l’évènement. "Le carnaval, c’est le symbole du renouveau avec la venue du printemps et son beau temps", explique l’échevin, Luigi Chianta. « Il dépasse largement les frontières de notre belle région. Plusieurs dizaines de milliers de personnes viennent chaque année et on ne pouvait pas laisser ça comme ça."

Un autre évènement devait avoir lieu. Il a finalement été annulé, après que son autorisation ait été refusée par le gouverneur de la province. Une exposition devait effectivement voir le jour pour mettre en avant les photos Bienvenue chez les Tchats de 2020. Il devait retracer les 25 ans d’existence de l’Ordre des Tchats. "Celle-ci devait avoir lieu dans la salle des fêtes de l'Hôtel de Ville du 3 au 24 mars", souligne l’administration communale. "Dans le respect des règles sanitaires et sous l’œil vigilants des géants Philomène, Batisse et Poupouss."

Les autorités communales espèrent pouvoir retrouver l’ensemble des acteurs l’année prochaine "pour une édition à bien fêter après deux années blanches."