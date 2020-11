C'est un magnifique projet qui pourra désormais se concrétiser à Chapelle-lez-Herlaimont : la création d'une école Q-Zen (quasi zéro-énergie) à la rue des Ateliers. Le ministre Frédéric Daerden (PS), en charge du budget et des bâtiments scolaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB), vient en effet d'annoncer l'octroi d'un subside à hauteur de 2 millions d'euros dans un budget total de 5,7 millions d'euros.

"Nous avons pu répondre favorablement à la demande de la commune dans les balises fixées notamment par le conseil communal, c'est-à-dire un montant de 2 millions d'euros", explique le ministre. "Cela signifie que tout le processus peut à présent commencer. La commune a une année devant elle pour préparer le dossier en vue de l'adjudication du marché. A ce moment-là, je signerai la promesse ferme et les travaux pourront débuter."

© BELGA



Il s'agit évidemment d'une excellente nouvelle pour l'enseignement chapellois puisque l'école maternelle de la rue de la Prairie et l'école fondamentale de la rue des Ecoles pourront quitter leurs bâtiments anciens pour venir se greffer à ce nouveau projet. Cette future école sortira de terre à un endroit stratégique : juste à côté du pôle sportif (piscine, salle omnisport et terrains de tennis) et d'un nouvel éco-quartier qui verra également le jour.

"Sans ce coup de pouce de la FWB, nous n'aurions pas pu enclencher cette dynamique qui débouchera sur la création d'un éco-quartier autour de l'école (Ndlr: à la place des anciens ateliers techniques du service travaux)", se réjouit le bourgmestre Karl De Vos (PS). "Il y aura environ 25 logements (mix d'appartements et maisons). La nouvelle école libérera deux anciennes écoles et ces deux bâtiments permettront par la suite de créer de nouveaux logements et de reloger des services communaux."