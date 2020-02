Le changement prendra effet le 2 mars.

Du changement dans le centre de Chapelle-lez-Herlaimont dès le lundi 2 mars. La Chapellois vont désormais devoir s'habituer à emprunter la rue de la Colline dans l'autre sens. "À la suite de la mise en sens unique de la rue Barella, la commune souhaite améliorer l’accessibilité et la fluidité du trafic dans le quartier en inversant le sens de circulation actuel de la rue de la Colline, entre l’agence de voyage et le restaurant Ô Sixième Sens", explique la commune.

Il sera donc désormais possible d’accéder à la rue de Gouy, via la rue de la Colline, depuis le lavoir jusqu’à l’agence de voyage. La rue de la Colline deviendra, dès lors, une priorité de droite à partir de la rue de Gouy et permettra de ralentir la vitesse des usagers. La rue de la Colline, entre le lavoir et le restaurant Ô Sixième Sens, restera, quant à elle, à double sens

Pour rappel, la rue Barella, qui était auparavant accessible en double sens, est passée en sens unique à plusieurs endroits depuis le 2 janvier dernier. Les deux tronçons de la rue Barella, perpendiculaires à la rue Robert, ont été instaurés dans des sens contraires : l'un vers la rue Warocqué et l'autre vers la rue Wauters. Le double sens a en revanche été maintenu à la rue Barella, entre la rue du Parc et la rue de la Colline (Parc Jaubert) et ce, pour permettre aux usagers de redescendre vers la place de l'Eglise.

Une mesure de police a aussi été prise pour instaurer la rue A. Briart en sens unique (tronçon entre la rue Barella et la rue Solvay). Les usagers peuvent désormais remonter la rue A.Briart depuis la rue Barella mais ne peuvent plus la redescendre depuis la rue Solvay. Cette mesure a été prise pour éviter les boucles de circulation inutiles des usagers désirant rejoindre la rue Barella.