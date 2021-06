Le sac bleu PMC a été introduit il y a plus de 20 ans en Belgique. Aujourd’hui, grâce aux nouvelles évolutions technologiques, il est désormais possible d’accepter presque tous les emballages ménagers en plastique dans le sac un nouveau sac PMC. L’intercommunale Tibi lancera le petit nouveau dans la collecte de tri dès le 1er juillet, à Chapelle-lez-Herlaimont.

Mais quels sont les changements ? "Jusqu’à présent, seuls les bouteilles et les flacons en plastique, les emballages métalliques et les cartons à boissons étaient autorisés dans le sac PMC", explique la commune. "À partir du 1er juillet, presque tous les emballages ménagers en plastique y seront également acceptés. Pensez aux pots de yaourt et aux barquettes de beurre, ou encore aux sacs et films plastiques." Le PMC et les plastiques d’emballage seront uniquement collectés via le sac bleu en porte-à-porte, et plus dans les recyparcs.

Les dates des collectes, elles, ne changent pas ainsi que le prix de ce nouveau sac, c’est-à-dire, 0,15€/sac. Une bonne chose donc pour l’environnement, et pour le porte-monnaie. Les anciens sacs bleus restent valables sans limites de temps. "Pas de problème si vous en avez encore en stock", ajoute la commune. "Ce sont les consignes de tri qui changent et permettent désormais de jeter presque tous les emballages en plastique dans le sac bleu, en plus des cartons à boissons et des emballages métalliques."

À terme, grâce au nouveau sac PMC, la production de déchets résiduels pourra diminuer d’en moyenne 8 kg par an. Le sac bleu collecté, et son contenu seront ensuite séparés en 14 types de déchets différents au sein du centre de tri VALTRIS. D’ici le 1er juillet, les règles en vigueur ne changent pas à Chapelle-lez-Herlaimont.