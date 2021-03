Depuis quelques semaines maintenant, la vaccination a commencé pour le grand public en Belgique. Les personnes âgées sont actuellement vaccinées dans les différents centres belges. Elles reçoivent au compte-gouttes leur convocation. Une démarche qui peut parfois paraître compliquée pour certaines personnes.

À Chapelle, plusieurs citoyens ont questionné les autorités communales au sujet d’une aide pour la vaccination. C’est pourquoi la commune a décidé de prendre des mesures. Le CPAS s’est emparé de la problématique. Avec l’octroi d’un subside de la Région wallonne, elle a pu mettre en place plusieurs aides pour les citoyens dans le besoin. "Nous avons demandé à l’observatoire de la santé du Hainaut de former les stewards", explique Domenico Deligio, échevin en charge de la santé. "Cette semaine, un courrier sera envoyé à toute la population expliquant que lorsque l’on a reçu la convocation, les Chapellois peuvent appeler le numéro communal, s’ils ont besoin d’aide. Ce sont les stewards qui décrocheront et fourniront une aide aux personnes, à la fois, pour les enregistrer sur internet et les conduire dans les centres." Les camionnettes du CPAS, ainsi que le car communal, seront mobilités pour l’occasion.

La technique de vaccination est également remise en cause depuis son lancement. L’un des points concerne la distribution des convocations selon le registre national, et non pas selon les domiciles. "Les couples ou personnes domiciliées sous le même toit ne sont pas convoqués en même temps pour des raisons simples", précise Domenico Deligio. "Cela peut paraitre contradictoire, mais il y a une explication logique. C’est plus facile et cohérent de fonctionner avec le numéro de registre national parce que, comme ça, on oublie personne, comme les personnes sans-abri."

L’échevin souligne aussi que cette technique est favorable pour les personnes âgées. Certaines réagissent fortement au vaccin et par conséquence, ont besoin que l’autre partenaire soit en pleine forme pour réagir. Les autorités de Chapelle-lez-Herlaimont espèrent pouvoir aider un maximum de personnes, perdues devant la complexité des démarches.