C’est devenu l’une des priorités des autorités communales de Chapelle-lez-Herlaimont. La problématique de l’environnement est de plus en plus intégrée dans les politiques, chaque commune jouant leur rôle. À Chapelle, la démarche zéro déchet vise à réduire au maximum la production de déchets au quotidien.

Une action réfléchit depuis plusieurs années déjà. Une équipe, l’éco team, est chargée de mettre en œuvre la démarche au sein de l'Administration communale. Elle est constituée de huit membres du personnel communal représentant les services comme le secrétariat général, le service finances ou encore la bibliothèque. "Nous devions réfléchir aux axes prioritaires pour notre commune", explique Bruno Scala, échevin en charge de l’environnement. "C’est une réflexion en interne, pour déterminer comment on pouvait diminuer le gaspillage alimentaire qui est le thème de cette année."

À partir des réflexions est née l’idée d’un guide de cuisine avec des conseils de bonnes pratiques pour les services communaux et paracommunaux. Au sein de l’administration, le matériel commandé est lui aussi surveillé. "Pour les consommables de bureau, il est prévu de faire un travail de recherche sur le matériel existant répondant au critère du Zéro Déchet. La volonté est d’en acquérir des exemplaires différents et de les faire tester par des collègues. Il est aussi prévu de rédiger une liste de conseils à prendre en compte lors du choix du matériel. Ce document serait envoyé par mail avec l’invitation à commander le matériel."

Si les autorités respectent leurs engagements, une subvention de 0,80 centime par habitant lui est octroyée. La commune pourrait donc y gagner, près de 12 000 euros. Une semaine spéciale zéro déchet est d’ailleurs prévue du 20 au 28 novembre pour les Tchats. Conférence, distribution de sacs en vrac, le programme est bien rempli.

Il y a également des nouveautés, comme le coaching de familles. "L’idée est d’aller beaucoup plus loin que des conseils", précise Bruno Scala. "Entre 10 et 15 familles volontaires seront suivies dans leur démarche zéro déchet, afin de voir l’avant et l’après. L’objectif, c’est d’améliorer nos propositions, mais aussi de créer un électrochoc à certaines personnes." Des campagnes de communication seront mises en place pour réaliser dans de bonnes conditions ces décisions ambitieuses, mais précieuses.