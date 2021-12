Une certaine agitation règne dans les rues de Chapelle-lez-Herlaimont en ce moment, où des techniciens sont en train d'effectuer des travaux sur les trottoirs ou des raccordements en façade du sommet de leurs élévateurs. Ces travaux qui attirent les curieux sont destinés à faire de la Cité des Tchats une vraie "Smart City", connectée à la fibre optique.

En effet, Proximus installe ses premières connexions au réseau de fibre optique, qui permettra de bénéficier d'une connexion internet plus stable, beaucoup plus rapide et qui constituera la nouvelle norme pour les décennies à venir. Le réseau de fibre optique remplacera l'ancien réseau cuivré et permettra d'utiliser tout le potentiel d'objet connectés et d'accompagner l'essor de la domotique. Concrètement, la fibre optique permettra aux clients qui y sont connectés de profiter d'une connexion dix fois plus rapide qu'auparavant.

Chapelle-lez-Herlaimont fait partie des premières communes wallonnes raccordées à ce réseau de nouvelle génération. Le déploiement de la fibre s'échelonnera en plusieurs phases, jusqu'en 2023. Pour Karl De Vos, bourgmestre de Chapelle-lez-Herlaimont, l'arrivée de ce réseau tombe à pic dans ce contexte de pandémie. "La diminution drastique et obligatoire des contacts a également dynamisé d’autres voies de communication. Les exemples les plus flagrants sont le télétravail et la tenue des différentes réunions à distances."

Des pratiques qui resteront sans doute en place après la crise et le déploiement de ce nouveau réseau ultrarapide permettra de faire oublier les problèmes de connexion qui surgissent dans ce cadre. Pour la commune, ce déploiement est également une aubaine puisqu'il renforcera son attractivité.

"Le monde de demain sera un monde de l’information et d’échange de celle-ci. Améliorer sensiblement ce transfert aura nécessairement des implications sur notre opérationnalité, sur les futurs services rendus aux citoyens. Nous voyons également un argument supplémentaire au maintien et à l’implantation de nouvelles entreprises dans les divers zonings situés sur le territoire. Cette technologie sera donc un rayon de lumière supplémentaire à ajouter au rayonnement de notre ville", poursuit un bourgmestre que la fibre optique rend poète.

Les habitants de Chapelle concernés par le raccordement ont dû recevoir un courrier de la part de Proximus. Pour tout renseignement, ils peuvent contacter l'entreprise 0800 11821 ou par e-mail à l’adresse fibreoptique.chapelle-lez-herlaimont@proximus.com. Au niveau national, Proximus prévoit de connecter 4,2 millions de foyers et d'entreprises d'ici 2028.