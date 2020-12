Voilà une nouvelle qui devrait ravir bon nombre de Chapellois. Le Collège communal a décidé d'accorder une aide complémentaire pour soutenir le pouvoir d’achat des citoyens et l’activité économique locale en accordant un chèque de 25 euros à chaque ménage. "Particulièrement attaché au commerce local chapellois, le Collège a souhaité lui apporter son soutien par différentes mesures administratives et d’exonération de taxes. Au vu de la prolongation des mesures sanitaires, il importe d’aider davantage cette activité", signale la Collège.

"Depuis mars dernier, nous subissons toutes et tous la pandémie du Covid-19, ses conséquences sanitaires, sociales, financières et économiques", poursuivent les autorités communales. "Le confinement instauré pendant plusieurs semaines a notamment marqué le commerce en général et le commerce local et de proximité. Celui-ci a subi une importante perte de son volume d’activité et de son chiffre d’affaires, entraînant parfois sa fermeture."

En pratique, ce chèque d’un montant de 25 euros sera adressé à chaque chef de famille de l’entité chapelloise et sera utilisable dans les commerces chapellois (les grandes enseignes nationales relevant de la grande distribution ne sont pas concernées).

La distribution des chèques citoyens se déroulera à Godarville (le 10 décembre), Piéton (le 11 décembre) et Chapelle (les lundi 14, mardi 15 décembre et mercredi 16 décembre). Ce chèque pourra être dépensé jusqu’au 31 janvier 2021 inclus. "Nous ne doutons pas que vous ferez bon usage de ce chèque qui participera à l’aide et au soutien du commerce local chapellois en cette fin d’année."