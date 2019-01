Elle avait été emmenée dans un état critique à l'hôpital

Il était 9h20 ce jeudi matin lorsque les pompiers de La Louvière étaient appelés via le 112 pour intervenir à la rue des Alliés, à Chapelle-lez-Herlaimont. Un violent incendie ravageait une habitation. À leur arrivée sur les lieux, les hommes du feu ont constaté que les habitants avaient pu être évacués par la zone de police de Mariemont.

Malheureusement, ils apprenaient aussi qu'une personne, une fillette âgée de seulement cinq ans, se trouvait toujours à l'intérieur de l'habitation en feu. Les pompiers n'auront mis que quelques minutes à retrouver la petite victime malgré des lieux particulièrement enfumés.

Cette dernière a pu être immédiatement prise en charge par le SMUR et une ambulance du CHU de Charleroi mais son pronostic était engagé. Quelques heures plus tard, en milieu d'après-midi, la triste nouvelle tombait: la petite fille n'a pas survécu à ses blessures et a succombé à l'hôpital, peu de temps après son admission.

Les autres membres de la famille - la maman, la grand-mère et deux autres enfants - ainsi qu'un riverain qui a porté secours aux victimes, ont été emmenés vers l'hôpital via les ambulances venus en renfort de Binche et de Charleroi. Bien qu'intoxiqués et fortement choqués, leurs jours ne sont pas en danger.

Les pompiers de La Louvière sont intervenus avec un charroi complet, soit une autopompe, une autoéchelle, un camion citerne et un véhicule de commandement.L'ensemble du personnel engagé et éprouvé par l'intervention a pu regagner la caserne aux alentours de 11 heures.

Selon la police de Mariemont, le parquet doit descendre sur les lieux du drame pour établir les circonstances. Le bourgmestre de Chapelle-lez-Herlaimont, Karl De Vos, s'est lui aussi déplacé mais n'a pas souhaité faire de commentaires. La famille sera relogée et remeublée via le CPAS.

La rédaction de La Dernière Heure présente ses condoléances aux proches et à la famille de la victime.