L'année 2021 à Chapelle-lez-Herlaimont rime avec environnement. Depuis le début de cette année, le sujet de l'environnement et de l'écologie figure parmi les priorités des autorités communales chapelloises. Cette dernière regorge de nouveautés, comme la création d'un guide de cuisine pour diminuer les déchets de table ou encore la distribution de gourdes en métal. Encore plus originale, la commune a décidé de planter douze arbres fruitiers d’espèces indigènes sur un terrain communal pour souhaiter la bienvenue aux enfants chapellois nés en 2019.

En 2019, ce sont 135 enfants qui sont nés sur le territoire de la commune. "Nous avons reçu une réponse positive pour 56 d'entre-eux", explique l'échevin en charge de l'environnement, Bruno Scala. "Nous n'allions pas en planter plus de 50 d'un coup, sinon nous ne pourrions pas répéter l'opération pour les années à venir. C'est pourquoi nous avons décidé d'en planter un tous les mois. Ces arbres sont déjà présens sur un terrain situé rue de Gouy, l'ancien abattoir. L'idée est que chaque arbre puisse être équipé d’une plaquette nominative reprenant les noms, prénoms et date de naissance des enfants pour chaque mois de l’année."

La pose des plaquettes nominatives fera l’objet d’une cérémonie au cours du mois de mai ou juin, en fonction des mesures sanitaires liées au Covid-19. L’enfant et sa famille pourront même être photographiés devant l’arbre de l’enfant. Cette étape participe fortement à l’attachement direct et durable des familles à l’arbre de leur enfant et elle renforce les liens intergénérationnels et interculturels. "L'objectif, ici, est d'insuffler un engouement citoyen en restaurant un poumon de verdure essentiel au bien-être de chacun, de la biodiversité et de notre planète", poursuit l'échevin. "Non seulement, cela conscientise les parents mais aussi les enfants dès le plus jeune âge. Ils iront ainsi, vingt ans plus tard, revoir leur arbre qui aura grandit, comme eux."

Une démarche de plus à Chapelle, où une nouvelle approche a également été introduite pour l'amélioration de la biodiversité. Pour rappel, l’utilisation de pesticides dans les espaces publics est strictement interdite depuis juin 2019. L’sdministration communale a donc dû montrer l’exemple et changer son approche en matière de gestion des espaces communaux.

"Cette nouvelle approche, appelée gestion différenciée (GD), consiste à entretenir chaque espace en tenant compte de ses caractéristiques. Qu’il s’agisse d’un bord de route, d’une place pavée, d’un pied d’arbre, d’une pelouse ou d’un caniveau, un objectif de gestion doit être attribué en fonction de l’usage et des contraintes locales, avec pour mot d’ordre : entretenir autant que nécessaire, mais aussi peu que possible ! La GD cherche donc à optimiser les pratiques de gestion à l’échelle d’une commune, pour réduire les pollutions liées aux interventions et laisser plus de place à la biodiversité." Pour une démarche plus respectueuse, certaines espaces comme les cimetières et les parcs seront traités différemment pour préserver au mieux la biodiversité.