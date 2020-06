Un long travail d'enquête a été nécessaire pour mener l'opération avec succès.

Un beau coup de filet ! Voilà comment l’on pourrait qualifier le bilan des perquisitions menées par la police de Mariemont mardi matin, du côté de Godarville et de ses alentours. Au total, ce ne sont pas moins de six personnes qui ont pu être interpellées dans le cadre d’un dossier stups. Selon Sudpresse, quatre d’entre elles ont été inculpées d’associations de malfaiteurs et trois autres ont été placées sous mandat d’arrêt.

Lors de cette opération, menée avec succès grâce à une longue et minutieuse enquête, des produits stupéfiants et l’attirail nécessaire aux faits ont été saisis : 200 grammes de marijuana, des dizaines de grammes de cocaïne mais aussi une balance, des téléphones portables, 1500 euros et un véhicule. Tout a été emporté par les policiers mobilisés.