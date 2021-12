Un subside wallon permettra d'améliorer notamment les performances énergétiques de deux équipements sportifs et de l'hôtel de ville.

Pour aider les pouvoirs locaux et les écoles à améliorer la performance énergétique de leurs bâtiments, la Région wallonne a mis en place le programme UREBA, qui permet aux communes, CPAS, zones de police… d'obtenir des subsides afin de mener à bien des travaux d'isolation de leurs bâtiments.

Le programme lancé cette année était spécifiquement destiné aux communes (et aux CPAS) pour les soutenir dans des travaux opérés sur l’enveloppe de leurs bâtiments (murs, toit, sol et menuiseries extérieures), dans le but d’en limiter les déperditions d’énergie, d’y augmenter le confort et de diminuer les factures, alors que les prix de l'énergie s'envolent.