Voilà deux ans que la Ville de Chapelle planche sur le projet d’une nouvelle école basse-énergie. L’année passée, le ministre du Budget et des Bâtiments scolaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles Frédéric Daerden donnait son accord pour la construction de l’école Q-ZEN et du future éco-quartier Sainte-Catherine. Désormais, un avant-projet existe.

"Nous sommes déjà sur un avant-projet qui a été proposé", explique Bruno Scala, échevin des travaux. "Nous travaillons avec Igrétec. Nous sommes dans le cadre d’une convention In House donc le chef de projet sera Igrétec. Ils nous ont déjà proposé un avant-projet qui doit, maintenant, être validé en Collège et en conseil communal, également".

Une convention In House signifie dès lors que la Commune se décharge de la gestion administrative du projet et la confie, dans ce cas, à Igrétec. La société pourra donc, notamment, rédiger le cahier des charges du projet, rédiger les délibérations des collèges et conseils communaux pour chaque étape du dossier ou encore analyser les offres sur le marché.

Depuis le 1er janvier 2021, toute nouvelle construction wallonne doit être Q-ZEN. Ce qui signifie que tous les bâtiments doivent avoir une consommation quazi-zéro énergie. Dans ce cadre, la nouvelle école prévue par la Commune de Chapelle doit donc respecter un cahier des charges précis. Et, notamment, veiller à un niveau d’isolation thermique conséquent, à la ventilation, au rendement des systèmes de chauffage ou encore avoir recours aux énergies renouvelables.

"C’est vraiment un bâtiment ultra-moderne avec tout ce qui tourne autour des nouveaux matériaux et des techniques spéciales permettant la baisse de la consommation d’énergie. Donc nous pouvons parler de panneaux photovoltaïques, de pompe à chaleur, ... Des idées "tip top", modernes pour une consommation énergétique faible", se réjouit Bruno Scala.