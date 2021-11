Les citoyens sont de plus en plus sollicités pour trier et réduire leur déchets. Cela se traduit par un tri toujours plus sélectif, une augmentation des déchets qui sont collectés dans les recyparcs, la création de recycleries, etc. L’objectif: réduire les tonnages de déchets produits en les recyclant afin de préserver l’environnement.

Dans cette optique, l'objectif ultime est de s'inscrire dans une démarche zéro déchet, qui invite à revoir son mode de consommation afin de produire moins de déchets à la source, en plus d'intégrer le recyclage dans nos modes de vie. Zéro déchet, c'est avant toute chose éviter de produire des déchets, en compostant, en évitant d'acheter des produits suremballés au profit du vrac, etc. De plus en plus de communes adhèrent à la démarche et veulent encourager leurs concitoyens sur cette voie.

C'est désormais le cas à Chapelle-lez-Herlaimont, qui a décidé de se lancer dans la démarche et organisera une Semaine Zéro Déchet, à partir de ce lundi 22 novembre. Elle aura lieu pendant la Semaine Européenne de Réduction des déchets avec une action finale sur le marché hebdomadaire du samedi. L’idée est d’organiser un évènement de plus grande envergure à une période déterminée plutôt que des petites actions au cours de l’année.

Bien que cette semaine ne se résume qu'à…deux activités à destination du grand public. A savoir une conférence à l'hôtel de ville ce lundi à 19h, donnée par Sylvie Droulans, autrice du blog zérocarabistouille.be et des livres "Le zéro déchet sans complexes" et "Zéro déchet : Guide pour toute la maison". Quant à l'action de samedi, elle consistera en un stand de la prévention, une distribution de sacs pour faire ses achats en vrac et un stand du contrat de rivière Senne pour sensibiliser aux déchets dans les cours d'eau.

A noter également la distribution de boites à tartines dans l'école secondaire de Chapelle et de gourdes dans le réseau libre primaire.

Pour aider les Communes, le Service public de Wallonie octroie une subvention supplémentaire en matière de prévention des déchets de 0,80 cents par habitant par an lorsque celles-ci appliquent la démarche Zéro Déchet.