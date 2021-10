L'hiver 2021 devrait être celui du grand retour des marchés de Noël, de leurs chalets et des douceurs qui les accompagnent. Dans la région du Centre, plusieurs communes ont commencé les préparatifs, qui devront se conformer aux protocoles sanitaires en vigueur, et ont lancé les appels à candidatures pour remplir ces chalets.

C'est le cas à Chapelle-lez-Herlaimont, où la commune vient d'annoncer que son marché de Noël se tiendra les vendredi 17 et samedi 18 décembre. Celui-ci aura lieu en trois lieux différents: en plein air sur la place de l'hôtel de ville, dans un chapiteau chauffé et surveillé et dans la salle des fêtes de l'hôtel de ville. Le Comité des Fêtes et l'administration communales attirent d'ores et déjà l'attention que le Marché de Noël se tiendra suivant les règles sanitaires qui seront en vigueur à ce moment-là. Avec accès contrôlé et Covid Safe Ticket donc.

Les commerçants et exposants intéressés de participer à l'événement peuvent envoyer leur convention de participation à l'administration communale. Quant aux habitants, ils sont également sollicités pour participer à un concours des plus belles illuminations de Noël. Les habitants des trois localités de l'entité, Chapelle, Godarville et Piéton, sont invités à rivaliser d'imagination pour réaliser l’illumination de façade de maisons, de balcons, de jardins, de sorte qu'elles soient visibles depuis la voie publique.

Cinq prix seront décernés. Quatre catégories ont été définies, une par localité (Godarville, Piéton et Chapelle) et les commerçants. Le gagnant de chaque catégorie recevra 100 € et un super-prix de 300 € récompensera la décoration qui aura été jugée la plus belle de l'entité par un jury composé pour l'occasion. Y siègeront un membre du Collège communal, un membre de l'administration communale et les présidents de chaque comité des fêtes de la commune.

Les inscriptions se font par courriel ou par courrier déposé dans la boîte aux lettres de l'administration communale. Dernier délai pour s'inscrire: le 3 décembre. Le règlement du concours et le formulaire d'inscription sont à télécharger sur le site de l'administration communale.