En novembre dernier, la commune de Chapelle s'inscrivait dans une démarche zéro déchets en collaboration avec l'intercommunale chargée des déchets, Tibi. Depuis novembre et pendant 6 mois, grâce à des conférences et des ateliers, le défi est de permettre à 15 familles volontaires de tendre vers le zéro déchet via l'anti-gaspillage et une consommation responsable. Le mardi 8 mars prochain, c'est le premier atelier pratique qui se met en place dans les locaux de l'Hôtel de Ville. Celui-ci concernera la cuisine anti-gaspillage et le batchcooking soit le fait de préparer les repas de plusieurs jours au même moment et en privilégiant la réutilisation des restes.

"Il s'agit bien de revoir son mode de consommation afin de produire moins de déchets à la source et, non pas simplement de mieux intégrer le recyclage dans nos modes de vie", indique la commune.

Avant d'entamer ces ateliers pratiques, ces 15 familles volontaires ont donc pu bénéficier de conseils afin d'éviter l'usage du plastique, de fabriquer ses propres produits d'entretien et, pourquoi pas, ses cosmétiques, cuisiner les restes, ... L'accompagnement des familles s'est réalisé en deux temps : d'abord, grâce à un suivi en groupe et individuellement proposé sur demande afin d'obtenir leurs objectifs propres de réduction des déchets et, dans un deuxième temps, via des formations sur les différents thèmes précités.

Les premiers conseils ont été administrés lors de cette semaine "zéro déchets" mise en place en novembre. Les personnes intéressées par la démarche avaient pu suivre une conférence Sylvie Droulans, l'auteure des livres "Le zéro déchet sans complexes" et "Zéro déchet : Guide pour toute la maison" et du blog zérocarabistouille.be. Une distribution des sacs en vrac avait également était mis en place lors du marché et l'intercommunale Tibi ainsi que les membres du Contrat Rivière Senne étaient présents pour sensibiliser le public aux déchets.

Les écoles de l'entité ont également été associées au projet : une distribution de lunch-boxes a été réalisée à l'école secondaire de Chapelle sur un fon d'animations dédiées au gaspillage alimentaire et des gourdes ont été distribuées aux écoles communales et aux écoles du réseau libre.

Le 11 janvier dernier, les 15 familles qui se sont portées volontaires ont pu participer un atelier théorique lors duquel elles ont reçu des conseils sur leur consommation. Fortes de conseils accumulés au fil des semaines, ces familles entament donc les premiers ateliers pratiques à partir de la semaine prochaine et, ce, à raison d'une fois par mois.