Touché par la passion de Noël depuis tout petit, Salvatore Belnato est un habitant de Chapelle-Lez-Herlaimont qui depuis des années maintenant, adore décorer sa maison lors des fêtes de fin d'année. Année après année, le nombre de curieux qui passent voir ses décorations ne fait qu'augmenter.

"Ça prend une telle ampleur, j’avoue que je ne contrôle plus rien pour l’instant ! C’est gratifiant quand même mais il y a quand même parfois jusqu’à une centaine de voitures par jour qui vient voir !"

Une passion qui prend, au fil des ans, des proportions toujours plus importantes tant il y a de lampes, de sapins, de rennes, d'étoiles (pour ne citer que cela) qui composent le tableau final brillant de mille feux depuis la route. Une passion, qui demande donc évidemment de l'investissement notamment en terme de temps.

"Pour tout installer, il me faut un mois. En sachant que c’est après mes heures de travail et les week-ends. Je ne compte pas mes heures ! Par exemple, le week-end, je commence il est 8h quand il fait un peu clair et je ne rentre pas avant 17h30. Je ne fais même pas de pauses, je ne mange même pas à midi. C’est non-stop ! Il me faut déjà 3 ou 4 jours tous les branchements puis souvent, je place mais si je vois que ça ne me plait pas, j’enlève et je recommence ailleurs. Plus jeune, je faisais des plans mais depuis un moment, j’y pense un peu comme cela le long de l’année puis j’essaye quand j’installe et si je vois que cela ne me convient pas parce que ce n’est pas très joli ou qu'il n’y a pas d’harmonie, je recommence. Même quand je commence à allumer le 1er décembre, quand tout est allumé en une fois, c’est encore différent donc ça m’arrive encore à ce moment-là de démonter et de remonter. C’est tout le temps en évolution ! Pour démonter, là c’est plus rapide : il faut compter une grosse semaine".

Cet amour des illuminations n'apparait pas par hasard; c'est de sa grand-mère que Salvatore la tient.

"J’ai commencé très tôt, vers 9 ou 10ans. Ma grand-mère tenait une pisciculture et elle garnissait sa maison pour me faire plaisir. Elle le faisait aussi pour faire plaisir à ses clients mais surtout pour moi. Comme elle voyait que d’année en année, j’aimais particulièrement toutes les illuminations, elle en ajoutait. Jusqu’au jour où après plusieurs années, elle m’a acheté des guirlandes pour que je puisse décorer chez moi. Mes parents aussi m’ont offert des choses, ils m’ont acheté des lampes quand j’étais plus jeune et ils m’ont laissé m’exprimer ; ils m’ont laissé décorer la maison comme je le voulais. C’est vrai qu’au départ ça ne ressemblait pas forcément à quelque chose, il y avait pas forcément ce résultat qu’il y a aujourd’hui ! A ce moment-là, tant pis s’il y avait pas d’harmonie, c’était pour la lumière. Maintenant, il y a vraiment des petits paysages féériques au sein même de l’installation. Du style, une forêt avec des biches, … La banquise avec des icebergs, des lampes bleues, des petits pingouins. Il y a toute une construction qui se fait".

L'ensemble de ces illuminations fait alors écho au concours « Illuminations de Noël 2021 » mis en place pour la première fois par la ville de Chapelle-Lez-Herlaimont. Une occasion pour Salvatore de faire découvrir l'ensemble de sa création même s'il trouve surtout intéressant, en cela, de remettre un peu à jour la passion des décorations de Noël.

"Bien sûr que j’ai participé au concours, avec une installation pareille ! Mais bon, je m’y suis inscris parce que c’est nouveau : ils n’ont jamais fait ça donc je trouvais l’idée intéressante. C’est un peu oublié de décorer des façades… quand on voit le prix des lampes aussi, les gens n’ont plus forcément envie de décorer. Bien sûr, quand j’ai vu qu’il y avait le concours je m’y suis inscrit mais pas vraiment dans l’optique de gagner, plus pour dire de participer. Ce n’est pas que j’attends forcément la victoire bien que si on participe à un concours, c’est pour le gagner. Si je gagne tant mieux, si pas tant pis. Je ne fais pas cela pour la reconnaissance."

Fier de son installation et de partager un peu de cette magie de Noël avec les habitants de Chapelle ou d'autres communes, Salvatore rappelle que les illuminations sont visibles tous les jours mais uniquement entre 17h30 et 19h30. Le risque d'incendie étant important vu le nombre de lampes, il ne vaut mieux pas tout laisser trop longtemps allumé. Ce joli spectacle est à observé depuis la rue, en veillant donc au respect des règles covid et en veillant à ne pas entrer sur la propriété.