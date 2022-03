Pendant le confinement, Sébastien Duez et Audrey Desomberg ont eu l'idée de développer une chèvrerie pédagogique à Carnières. Le couple d'architectes est alors devenu propriétaire de la Chèvrerie de la Gade où ils vivent avec leurs enfants et 15 nouvelles chevrettes. Formé en élevage caprin et ovin au Centre pour l'Agronomie et l'Agro-industrie de la Province du Hainaut, Sébastien Duez ne peut pas, seul, s'occuper de toutes ces petites chèvres. Le couple a alors décidé d'ouvrir les portes de sa chèvrerie durant le mois de février.

Pendant 10 jours, des dizaines de séances de biberonnages ont ainsi été ouvertes aux enfants et aux familles de la région le mois dernier. Au total, c'est 450 biberons qui ont été distribués. "Nous venons d'avoir 150 visiteurs en 10 jours, à peu près 200 litres de lait distribués soit l'équivalent de 450 biberons donnés", explique Sébastien Duez. "C'est l'idée que nous avons trouvée pour avoir un coup de main pour nourrir nos 15 nouvelles chevrettes Saanen au biberon. C'est du boulot ! Nous avons pu compter sur beaucoup de gens bienveillants. Maintenant, nous savons que nous allons pouvoir fabriquer du fromage l'an prochain".

Outre les chèvres, le couple aimerait, à terme, accueillir plusieurs variétés d'animaux de ferme tels que des cochons, des canards, des lapins et des ânes. Une quinzaine de nouvelles chevrettes seront aussi accueillies pour lesquelles Audrey et Sébastien proposeront au public de les parrainer et de choisir leurs noms. Une production alimentaire pourra ainsi être tirée de la ferme tandis que les diverses variétés de faune et de flore serviront de support à l'activité pédagogique.

"L'an prochain, il devrait y avoir du fromage à cette période. Du poulet et du porc à la fin de cet été", explique Audrey Desomberg. "Il y aura des fruits dans quelques années car nous devons encore planter les arbres ; des produits éthiques ; l’accueil de classes et de publics fragilisés et des anniversaires pour les enfants. Pour l'heure, nous finalisons les stages de printemps. Il ne reste qu'une place".