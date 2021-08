Depuis mars 2020, c’est toute une économie qui s’est retrouvée à mal avec les deux confinements et de manière plus générale, la crise sanitaire. Plusieurs secteurs ont directement été impactés comme le sport en intérieur, la culture et tous les domaines qui les entourent. Avec le déconfinement progressif lancé il y a plusieurs semaines maintenant, les autorités communales déclenchent leur plan de relance pour leur économie locale.

À La Louvière, la Ville a notamment opté pour l’introduction de chèques pour tous. Dans un premier temps, l’ensemble des citoyens domiciliés sur l’entité ont reçu par voie postale un Louv’Chèque d’une valeur de 20 euros. Ce chèque est toujours valable pour le dépenser auprès des commerçants, y compris dans le secteur Horeca, louviérois participant à l’action. Ils sont à ce jour plus de 280 à y participer et à donc accepter ce chèque.