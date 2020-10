© CO Trivières

Suite à l’évolution de la situation et aux décisions annoncées vendredi, l’ACFF (Association des clubs de football francophones) a pris la décision d'imposer à tous les clubs de suspendre toute activité, même les entraînements, jusqu’au 19 novembre. Mais uniquement des catégories U14 aux seniors. Les rencontres des catégories d’âge inférieures (U6 aux U13 inclus) sont donc maintenues par les instances officielles.

Mais plusieurs clubs ont décidé d'aller encore plus loin. Dans la région du Centre, la RUS Binche, le FC Snef, la RUE Estinnes, le CO Trivières et l'AJS Buvrinnes ont souhaité se positioner de manière commune pour marquer le coup. "Actifs dans une région particulièrement touchée par la seconde vague de la pandémie de Covid-19, ces cinq clubs ont entretenu des contacts depuis vendredi soir afin d'adopter une position conjointe", commentent les clubs.

Et cette décision est drastique. "Les représentants de ces clubs partagent le même souci de protéger les enfants, formateurs, collaborateurs et parents. Ils ont ainsi tous décidé de fermer leurs infrastructures jusqu'au 19 novembre inclus. Aucun match ni entraînement ne pourra être organisé jusqu'à cette date. Conscients que cette décision ne fera pas l'unanimité, les clubs signataires de cette déclaration espèrent néanmoins apporter leur contribution à l'effort sanitaire collectif nécessaire pour mener à bien la lutte contre la pandémie."

Des ces différents clubs, les stages prévus à la Toussaint sont également annulés. Il ne serait pas étonnant que d'autres clubs se positionnent de manière similaire dans les prochains jours même si la plupart souhaitent poursuivre les activités pour leurs jeunes de moins de 13 ans.